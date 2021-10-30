عاجل.. رئيس وزراء الهند يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة بلاده.



جاء ذلك خلال لقاء مودي مع بابا الفاتيكان في إطار تغيير إلى الأحسن في العلاقات مع الفاتيكان بعد فشل مفاوضات بشأن زيارة بابوية للهند التي يغلب على سكانها الهندوس في عام 2017.

وقال مودي على تويتر: "عقدت اجتماعا وديا للغاية مع البابا فرنسيس. أتيحت لي الفرصة لمناقشة عدد كبير من القضايا معه وأيضا دعوته لزيارة الهند".

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي يزور إيطاليا حاليًا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تنعقد يومي السبت والأحد في روما، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى مدينة جلاسكو البريطانية لحضور قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) المقرر انطلاقها غدًا الأحد وحتى 12 نوفمبر المقبل.

وتقترح الهند إجراء تعديلات في قوانينها لتلزم الوحدات الصناعية باستخدام حد أدنى من الطاقة النظيفة في الاستهلاك الكلي للطاقة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتبتعد عن الوقود الأحفوري وفي نفس الوقت تكافح التغير المناخي.