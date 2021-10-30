شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق منتدى حقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتدى حقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها الجديدة.

ويستهدف المنتدى التشابك بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة والتمكين والدمج المجتمعي وحقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والملف الدولي لحقوق الإنسان وذلك بهدف تطوير التناول المصرى لقضايا حقوق الإنسان.

تعد "السياسات العامة" واحداً من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية.

ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت من قبل الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، يأتى ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني، خاصة بعد ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذى عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف.