شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة وحسين الزناتى يسجلان فى عمومية نادى الصحفيين لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتى أمين الصندوق بالنقابة، ظهر اليوم السبت، فى كشوف الجمعية العمومية لنادى الصحفيين النهرى، وذلك استعدادا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، المقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

بدأ صباح اليوم السبت، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنادى الصحفيين النهرى، وذلك استعدادا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، المقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

تجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم ، و من المقرر أن يكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 20 %، ويستمر التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساء .

وكانت إدارة نادى الصحفيين أكدت من قبل أن انتخابات مجلس الإدارة تجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادى وأنه تم إجراء كافة التجهيزات ، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.