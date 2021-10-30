شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع أمانات العمال للأحزاب السياسية المصرية برعاية تيسير مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم السبت أمانات العمال للأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل، تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

ووجه أحمد فاو الضبع، أمين أمانة العمال بحزب إرادة جيل، ومقرر عام لجنة أمانات العمال بالأحزاب السياسية المصرية، الشكر للناائب تيسير مطر لموافقته على استضافة أمانات العمال للأحزاب، مرحبا بالأحزاب التي أعلنت مشاركتها متمثلة في حزب مصر العربى الاشتراكى – حزب الأحرار الاشتراكين – حزب مصر2000 – حزب مصر القومي – حزب المصريين – حزب العدل – حزب الجيل – حزب الغد الجديد – حزب التحرير – حزب الثورة - حزب النصر- حزب الأحرار الدستوري – حزب الناصري – حزب الوفد.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم سيناقش عدد من القضايا أبرزها عمالة الاطفال في سوق العمل، ومناقشة موضوع شركات توريد العمالة المصرية للخارج بين الوهم والحقيقة.