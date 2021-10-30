بالأرقام.. قفزة "غير مسبوقة" في إصابات كورونا بروسيا

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً وزيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة 40251 حالة، مقابل 39849 إصابة، الجمعة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ وصول الجائحة روسيا في 2 مارس/آذار 2020.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، إنه تم رصد 1160 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بالجمعة الذي شهد 1163 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في روسيا إلى 8 ملايين و472 ألفاً و797 إصابة، وعدد الوفيات إلى 237 ألفاً و380 حالة.

وتماثل 28909 مرضى للشفاء، الجمعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 7 ملايين و331 ألفاً و424 شخصاً، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 208.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 742 ألفاً فحص خلال آخر 24 ساعة.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتيرة غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بحزمة جديدة من الإجراءات لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في عموم البلاد.

وتُرجع السلطات سبب زيادة الوفيات والإصابات إلى بطء معدلات التطعيم، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى طلب عودة الأطباء المتعاقدين للعمل.

ولتحفيز السكان على التطعيم، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين أوامره بمنح من يحصلون على التطعيم يومي إجازة مدفوعة الأجر.

كما كلف بوتين، الإثنين، الحكومة بشراء الأدوية باهظة الثمن اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ونقلها إلى المناطق الروسية.