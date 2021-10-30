حاكم دبي يؤكد عمق الروابط بين الإمارات ومصر

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمقر إكسبو 2020 دبي.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وكان رئيس الوزراء المصري، قد ذكر في كلمته خلال تفقده الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي أن المعرض يُعد حدثاً استثنائياً؛ لانعقاده لأول مرة في دولة عربية.

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وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي في فترة شهد العالم فيها تحدياً جديداً من نوعه يتمثل في جائحة كورونا، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى أن قرب موقع الجناح المصري من موقع جناح الإمارات يعكس مدى الترابط الأخوي بين الدولتين الشقيقتين.

جانب من لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الوزراء المصري

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي قيادة وحكومة وشعب الإمارات؛ بمناسبة اليُوبيلِ الذهبيّ ومرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، معربا عن تطلع مصر لاستمرار التقدم والرقي والنجاح في مسيرة البناء المُستدام لدولة الإمارات.

وقال: يعبر شعار دورة إكسبو لهذا العام، الذي يحمل عبارة "تواصل العقولِ وصنع المستقبل"، بِعُمق عن ضرورة تكاتف وتضافر الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تواجه البشرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومةُ المصرية حرصت، منذ بدء الترتيبات، على أن تكون مشاركتها في الدورة الحالية للإكسبو متميزة من كافة الجوانب؛ سعياً للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليميّ والعالميّ وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأشار إلى حرص الحكومة على أن تكون المشاركة متنوعة؛ بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكافة المجالات التي تهم الإنسان، لذلك فقد استلهمت مصر فلسفة مشاركتها من موضوع الإكسبو لهذا العام وظهر الجناح مستعرضاً الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل.