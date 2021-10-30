شكرا لقرائتكم خبر عن «تجديد التوبة وترك المعصية».. مساجد كويتية تؤدي صلاة الاستسقاء لنزول الغيث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقامت مساجد كويتية صلاة الاستسقاء اليوم، حيث أقام المصلون الصلاة في العديد من المساجد، لأجل نزول المطر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد حثّ أئمة المساجد المصلين على التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، وحذروهم من المعاصي لأنها من أسباب القحط وحبس المطر ومن موجبات العقوبات.

وأكدوا أن التوبة والإنابة إلى الله من أسباب نزول المطر وعموم الخير على البلاد والعباد.

وتؤدي صلاة الاستسقاء عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث يقوم المصلون بقلب أرديتهم، عسى الله أن يبدل حالهم من حال إلى حال أفضل، إضافة إلى التضرع والتذلل لله عزوجل أن ينزل الغيث وتنزل رحمته ويتبدل الحال.