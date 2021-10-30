شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: انفراجة في الأزمة مع المملكة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، عن مفاجأة خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة الخارجية اللبنانية، بحدوث انفراجة في الأزمة مع المملكة مساء اليوم، دون أن يفصح عن تفاصيل تلك الانفراجة.

وقال “بوحبيب”: “لجنة خلية الأزمة مستمرة في الانعقاد ومؤشرات لحدوث انفراجة مساء اليوم”، ولم يتطرق إلى مؤشرات الانفراجة هل باعتذار جورج قرداحي واستقالته من الحكومة، أم بإعلان رئيس الحكومة إقالة الوزير صاحب التصريحات المسيئة للمكة.

وأكد وزير الخارجية، أنه الخليج 365 مع واشنطن للمساعدة في حل الأزمة مع المملكة، مؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن يبقى لبنان في الصحف العربي.

وتابع :” حريصون على الحفاظ على العلاقات مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني :” سنواصل العمل لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة”.