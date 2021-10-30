شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لبنان يطلب وساطة أمريكا لحل الخلاف مع المملكة ودول الخيلج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنه الخليج 365 مع واشنطن للمساعدة في حل الأزمة مع المملكة، مؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن يبقى لبنان في الصحف العربي.

وقال “بوحبيب”، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلتها وكالة “رويترز”، إن الجهات الدولية التي الخليج 365 معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة.

وتابع :” حريصون على الحفاظ على العلاقات مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني :” سنواصل العمل لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة”.