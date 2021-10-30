شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: الجهات الدولية طلبت من رئيس الحكومة عدم التفكير في الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إلى انعقاد أول اجتماعات الخلية الوزارية لإدارة الأزمة، وتجاوز الخلاف الحالي مع المملكة ودول الخليج، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال “بوحبيب”، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلتها وكالة “رويترز”، إنالجهات الدولية التي الخليج 365 معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة.

وتابع :” حريصون على الحفاظ على العلاقات مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”، وأضاف وزير الخارجية اللبناني :” سنواصل العمل لأن البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة”.

وأوضح أنه الخليج 365 مع واشنطن للمساعدة في حل الأزمة مع المملكة، مؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على العلاقات مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن يبقى لبنان في الصحف العربي.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد كلف وزير الخارجية بتشكيل وإدارة خلية إدارة الأزمة لوجوده خارج البلاد حيث يترأس وفد لبنان المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي باسكتلندا.