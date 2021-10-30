شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أمريكا على قرارات المملكة تجاه لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أول تعليق أمريكي على القرارات التي أصدرتها المملكة ودول خليجية تجاه لبنان، ردًا على التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، دعت الولايات المتحدة الأمريكية للتواصل مع الحكومة اللبنانية.

وأدلى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، بتصريحات لقناة “الجديد” اللبنانية، دعا فيها المملكة ودول الخليج للتواصل مع الحكومة اللبنانية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، على خلفية تصريحات جورج قرداحي.

وقال وربرج: “بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية”.

فيما رد على العقوبات الأمريكية بحق شخصيات لبنانية، قائلًا: “العقوبات الأمريكية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق”.

وأكد أن الأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنجليزية”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،: “الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم احترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين”.