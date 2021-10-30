شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات لبنانية لعزل جورج قرداحي وطرد لسفراء بيروت بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تتسارع وتيرة الأحداث في لبنان ودول الخليج، عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أساء فيها للمملكة، حيث دخل التصعيد في سحب سفراء لدول الخليج وأوامر بمغادرة سفير لبنان في عدة دول خليجية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تداولت أنباء عن تصعيد خليجي واتجاه لسحب سفراء مجلس التعاون من لبنان.

وفي التفاصيل فقد أعلنت محطة «ام تي في» التلفزيونية أنه سيتم طرد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت صحيفة النهار إلى ورقة عمل مرتقبة من جامعة الدول العربية في شأن لبنان ربطا بتداعيات الأزمة الحالية.

وعلى الصعيد الداخلي أيضا دعا عدد من رؤساء وزراء لبنان السابقين، اليوم السبت، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا ديبلوماسيا واسعا مع المملكة.

وقال رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام في بيان لهم إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن الحريري كان قد ندد في بيان له أمس بتصريحات قرداحي، حيث أكد في حديثه أنه طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة لبنان بوابة الأمان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة إلى جهنم.

وأضاف الحريري أن تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاا في جهنم.