شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرارات كويتية جديدة ضد لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء سفيرها من لبنان، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك علي خلفية تصريح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

وأوضحت الخارجية الكويتية أن قرار سحب سفيرها لدى بيروت سببه استمرار التصريحات السلبية ضد المملكة، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لردع عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون.

​وأعلنت المملكة مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اعتبر فيها أن مليشيات الحوثي تدافع عن نفسها ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.