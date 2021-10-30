أفضل السماعات حسب الخبراء الألمان

برلين: اختبرت الهيئة الألمانية للسلع 19 سماعة، و13 سماعة على الرأس من حيث جودة الصوت، والراحة عند وضعها، وسعة البطارية، وحجب الضوضاء النشط والمتانة.

وأظهرت النتائج أن أداء 21 من سماعات البلوتوث كان جيداً. وحصلت سماعات Galaxy Buds Pro وسوني WF-1000XM4 على تقدير "جيد" للراحة عند وضعها أثناء ممارسة الرياضة لغالاكسي، بينما تمكنت سماعات سوني من منع التداخل بشكل أكثر فاعلية.

وفي فئة السماعات على الرأس فتفوقت سماعات أبل AirPods Max وجي بي إل Live 660NV، وحصلتا على تقدير "جيد". وأثارت سماعة جي بي إل الإعجاب بشكل خاص بفضل البطارية التي تعمل 42 ساعة، في حين تقدمت سماعات أبل بصوت أفضل.