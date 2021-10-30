تدمير انفاق مفخخة واوكار لداعش في كركوك (صور)

بغداد - ياسين صفوان - اعلن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم السبت، تدمير انفاق مفخخة واوكار لداعش في المحافظة.

وقال الفريجي في بيان ورد للسومرية ان "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركه كركوك باشرت بواجب مداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن 3 محاور / وباشراف وتواجد ميداني من السيد قائد المقر المتقدم وكانت النتائج كما يلي:

- تدمير معسكر يحتوي على خنادق انشاء جديد عدد ( ٢٠ ) خندق

- تدمير وكر للارهابيين عدد / ٥

- تفجير عبوة ناسفة عدد / ١٧

- تدمير حقيبة على شكل مصائد مغفلين عدد / ٣

- تدمير اجهزة راديو مفخخة عدد / ١١

- تدمير جهاز موبايل مفخخ عدد / ٧

- تدمير انفاق مفخخة عدد / ٧

- تدمير عبوه ناسفة على شكل مصحف عدد / ١

- تدمير صاروخ قاذفة على شكل عبوه مسلكة عدد / ١٥

- تدمير قنبرة هاون عيا ٨٢ ملم على شكل عبوه مسلكة عدد / ٦

- تدمير قذيفة مدفعية على شكل عبوة مسلكة عدد / ٥