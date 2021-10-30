انت الان تتابع خبر وسائل اعلام لبنانية.. جورج قرداحي سيقدم استقالته اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وسائل اعلام لبنانية، اليوم السبت، ان جورج قرداحي سيقدم استقالته من وزارة الاعلام اليوم.
وأوضحت الوسائل، إن "ذلك جاء بعد طلب من الرئيسين عون وميقاتي حيث اتفقا على ان يقدم وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته اليوم".
وكانت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي تناول فيها الأزمة اليمنية أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.
وكانت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي تناول فيها الأزمة اليمنية أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.