الكمارك تعلن ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط والشروط في كمرك المنطقة الشمالية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، ضبط اربع شاحنات مخالفة للضوابط و التعليمات الاستيرادية في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب (مفرزة كركوك) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط اربع شاحنات محملة (ادوية بيطرية وعدس واجهزة هاتف نقالة و عطور و مواد تعقيم مياه) مخالفة للضوابط و التعليمات الاستيرادية".



واشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".