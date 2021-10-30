دولة الإمارات تعلن شفاء 111 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات، السبت، إجراء 297,441 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 739,824 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2,136 حالة.

‌وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 111 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 734,014 حالة..