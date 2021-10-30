محافظ الإسكندرية: كوبري السادات لن يمس الكورنيش

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لن يجري المساس بمساحة الكورنيش بمنطقة 45، لافتًا إلى أن مشروع نفق وكوبري السادات يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية.

جاء ذلك خلال تفقده موقع مشروع إنشاء نفق وكوبري شارع ٤٥ بطريق الكورنيش، اليوم السبت، لمتابعة الأعمال الجارية والمحاور البديلة لحركة المرور.

وأضاف الشريف، أنه جرى التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية لعمل علامات إرشادية في الشوارع البديلة، ورفع كفاءة وتوسعة الشوارع البديلة لتقليل التكدس المروري خلال مدة المشروع.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى القضاء على الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 7 شهور.

شارك في الجولة كل من اللواء مهندس مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وجيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزه ثان.