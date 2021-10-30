وزير التموين: استهلاك 800 ألف طن قمح شهريًا والاحتياطي يكفي 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إنه يجري استهلاك 800 ألف طن قمح شهريًا لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأضاف الوزير، خلال زيارته والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، ووضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، أنه يمكن تخزين القمح حتى عام ونصف في ظل تطبيق الإجراءات السليمة في درجات حرارة ومعدلات رطوبة ملائمة للحفاظ على جودتها.

وأشار الوزير، إلى أن مصر لديها 55% اكتفاء ذاتي من القمح ويجري استيراد الـ45% الباقية.

وقال الوزير: "إنه حتى عام 2014 كان لدينا 1.3 مليون طن قدرة تخزينية من القمح، والأن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن".

وأكد المصيلحي، أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، إذ يجري إنتاج 9 ملايين طن قمح سنويًا، في حين يتراوح الاستهلاك ما بين 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام.