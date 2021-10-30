وزير التنمية المحلية يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بيوم المدن العالمي والذي تستضيفه مدينة الأقصر ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي " خلال يومى 30 و 31 أكتوبر تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".

حضر اللقاء كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور عرفان علي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للمديرة التنفيذية على الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للوزارة والحكومة المصرية في عدد من مجالات ومبادرات التعاون وآخرها قبول استضافة مدينة الأقصر للحدث الدولي الهام "يوم المدن العالمي" .

وشدد اللواء محمود شعراوى ، على اهتمام الدولة المصرية بيوم المدن العالمى حيث يشارك في جلساته رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين للخروج بتوصيات ومقترحات يمكن الاستفادة منها في معالجة مشاكل تغير المناخ .