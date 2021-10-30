المرشّح الوحيد لرئاسة منظمة الصحة العالميّة هو رئيسها الحالي

اسماعيل عبد الحي - صرّح مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأثيوبي تيدروس أدهانمو غيبريسوس، هو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة عندما تنتهي ولايته الحالية.

ووزير الصحة والخارجية الأثيوبي السابق، تيدروس أدهانمو غيبريسوس، البالغ من العمر 56 عاما، كان بصفته مديرا للمنظمة، في طليعة جهود مكافحة وباء كوفيد-19.

وقد أنتخب رئيسا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في 2017، وتنتهي ولايته في أوت 2022.

وقال دبلوماسيون غربيون نقلا عن خطاب أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى دولها الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، لإبلاغهم بالترشيحات السرية، إن "غيبريسوس في طريقه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية، بعد أن رُشح من قبل 28 دولة".

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"