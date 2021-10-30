تداعيات تصريحات قرداحي.. الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية

قالت جامعة الدول العربية في بيان إن الأمين العام أعرب عن بالغ قلقه حول التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات من وزير لبناني حول التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.



وقال البيان نقلا عن الأمين العام أحمد أبوالغيط إنه يناشد المسؤولين في دول الخليج "بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار".



وأضاف البيان أن "الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات".



ويأتي البيان بعد يوم من طلب السعودية مغادرة السفير اللبناني المملكة خلال 48 ساعة وفرضها حظرا شاملا على جميع الواردات من لبنان.



رويترز

