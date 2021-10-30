بالصور.. فوز ملكة جمال الفلبين بلقب "Miss Intercontinental 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت فعاليات حفل تتويج مسابقة ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 في دورتها الـ49، والتي استمرت حتى فجر اليوم السبت، بالساحة الأمامية بمتحف شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفازت بلقب ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 في ختام الفعاليات ملكة جمال الفلبين، وجرى تتويجها.

وتأتي المسابقة التي شاركت فيها 73 دولة، للترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، والتأكيد على الأمن والأمان الذي يعم ربوع أرض الفيروز.