الشيخ محمد بن راشد: الاستدامة هدف استراتيجي على أجندة الإمارات

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات أعلت مبدأ الاستدامة هدفاً استراتيجياً لم تدخر جهداً في ترسيخ مقومات تحقيقه منذ قيام دولة الاتحاد على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ، وهو النهج ذاته الذي التزمته الدولة حتى اليوم بتوفير الضمانات كافة التي تكفل حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



في حين لم تكتفِ الإمارات بتطبيق مبدأ الاستدامة على أرضها، بل سعت إلى المساهمة في تعميمه في مناطق مختلفة من العالم عبر مشاريع متنوعة تدعم مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى «إكسبو 2020 دبي» والتقى فيها وافل رامكلوان، رئيس جمهورية سيشل الصديقة في جناح بلاده المشارك في إكسبو ضمن منطقة الاستدامة، إذ تبادل مع الرئيس الضيف الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والسياحي في ضوء الترتيبات التي أسهمت في تسهيل السفر بين البلدين، وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها دولة الإمارات التي نجحت في تجاوز أزمة الجائحة العالمية.