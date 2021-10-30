محافظ كربلاء يكشف موعد إجراء القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية

وقدم الخطابي بحسب بيان تلقته الخليج 365، "شكره وتقديره الى كافة كوادر مديرية بلدية كربلاء والتسجيل العقاري والزراعة وكل من ساهم بسرعة انجاز قطع الاراضي السكنية في المحافظة".

وشهد الاجتماع، "مناقشة تهيئة قطع الاراضي وبالتنسيق مع مديرية زراعة كربلاء والتسجيل العقاري من اجل توزيعها على كافة شرائح المجتمع الكربلائي والمواطنين".



وأكد الخطابي وفق البيان، "على تكثيف الجهود من قبل الدوائر بفرز قطع اراضي جديدة تشمل كافة الشرائح والمواطنين وفق الخطة التي تم اعدادها بهذا الخصوص، مشيرا الى عدم صحة ما ورد من أخبار بأستبعاد اوحذف دائرة او شريحة من قطع الاراضي وان الخطة تسير كما مخطط لها".

وأوضح البيان، إنه "تم الاتفاق على تحديد يوم الاثنين القادم المصادف الاول من شهر تشرين الثاني القادم موعدا لاجراء القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية للكوادر التربوية في المحافظة بواقع ١٧٠٥ قطعة ارض سكنية، لافتا الى ان هذه هي الوجبة الاولى وهنالك وجبات اخرى".



ووجه الخطابي، "مديرية البلديات في المحافظة بأكمال تهيئة قطع الاراضي في الوحدات الادارية في المحافظة".