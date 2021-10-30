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مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

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بغداد - ياسين صفوان - وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد، ومواجهة ليستر سيتي وأرسنال، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الممتاز.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:


الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 14:30.

# برايتون – الساعة 17:00.

مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00.

نيوكاسل يونايتد # – الساعة 17:00.

توتنهام هوتسبير # مانشستر يونايتد – الساعة 19:30.



إلتشي # – الساعة 15:00.

إشبيلية # أوساسونا – الساعة 17:15.


# ديبورتيفو ألافيس – الساعة 22:00.



أتالانتا # لاتسيو – الساعة 16:00.

هيلاس فيرونا # يوفنتوس – الساعة 19:00.

الدوري الألماني

يونيون برلين # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.

باير ليفركوزن # فولفسبورغ - الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # كولن - الساعة 16:30.

آينتراخت فرانكفورت # لايبزيغ – الساعة 19:30.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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