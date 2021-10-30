انت الان تتابع خبر بالصور: إطلالة راقية لنوال الزغبي خلال مهرجان بابل الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بفعالياتٍ فنيَّة ثقافيّة وعروض متنوّعة، انطلق في 28 أكتوبر 2021 مهرجان بابل الدولي، بدورته الـ 15، على مدرجات مدينة بابل الأثرية. يستمرّ المهرجان لمدة 5 أيام حيث تتضمّن فعاليات المهرجان مشاركة لفنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية وأجنبية. من ضمن النجوم المشاركين في المهرجان، النجمة نوال الزغبي التي وصلت إلى العراق قبل أيّام لتحيي حفلا غنائيا، ولهذه المناسبة، أطلّت بلوك راقي. إليكِ الصور وكافة تفاصيل لوك نوال الزغبي فيما يلي.