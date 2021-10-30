الإطاحة بإرهابي و3 تجار مخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم السبت، القبض على أربعة مطلوبين أحدهم إرهابي والآخرين يتاجرون بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في منطقة حي الرسالة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، تم القبض بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الثانية شرطة اتحادية".



وأضاف البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع الفرقتين الحادية عشرة والسابعة عشرة جيش عراقي، تمكنت أيضا من إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة في منطقة مدينة الصدر وقضاء المحمودية، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة تم مصادرتها وإحالة المتهمين إلى التحقيق".

