ملبورن الأسترالية تنفض غبار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا والتي ظلت مغلقة نحو 9 أشهر منذ بداية جائحة كورونا تدفق الناس على المتاجر والحفلات لأول مرة منذ شهور، السبت، مع تخفيف القيود المفروضة للحفاظ على الصحة العامة.



وأُعيد فتح المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة في الوقت الذي من المتوقع أن تصل فيه معدلات التطعيم بشكل كامل في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن إلى 80% من هم في سن 16 وما فوق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اصطفاف الناس في طوابير في مراكز التسوق والمحلات على الرغم من الطقس البارد انتظاراً للسماح لهم بالدخول مع مراعاة قيود السعة للقيام بالتسوق بشكل شخصي لأول مرة منذ أوائل أغسطس/آب.

ومن المتوقع أن يحضر حشد من 5500 شخص سباق فيكتوريا للخيول، السبت، في أول مناسبة كبيرة في ملبورن بعد الإغلاق والذي من المقرر أن يتبعه حفل موسيقي يحضره 4 آلاف شخص ممن تم تطعيمهم بالكامل في سيدني هذا المساء.

وسجلت فيكتوريا 1355 إصابة جديدة يومية بكوفيد-19 في أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة مع إعلان السلطات الصحية إن الإصابات الخطيرة أثرت بشكل أساسي على غير المطعمين.