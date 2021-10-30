ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، السبت، إلى 245,98 مليون شخص، وذلك طبقاً لإحصاء أجرته وكالة رويترز.



وبلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 5 ملايين و 219 ألف حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة والبرازيل والهند، على التوالي، قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات. أما على الصعيد العربي، فيأتي العراق والمغرب والأردن، على التوالي، في صدارة قائمة عدد الإصابات المسجلة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و394 وفاة جراء كوفيد-19.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.

سجلت وزارة الصحة المصرية 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة، الجمعة، مقارنة مع 923 إصابة و55 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 329136 من ضمنهم 277233 حالة تم شفاؤها، و18535 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 4001 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و320 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و802287 إصابة والوفيات إلى 287951 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 64 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعاً من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97080 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و580663 بعد تسجيل 21543 إصابة جديدة.