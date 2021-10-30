كيف توعدت واشنطن مسيرات إيران؟

محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن بلاده فرضت عقوبات متعلقة بإيران استهدفت 4 أشخاص وكيانين اثنين.



وأوضح بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة مناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها واستخدامها للطائرات المسيرة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران استخدمت الطائرات المسيرة في شن هجمات على قواتنا وضد حركة الملاحة الدولية.

وتعهد بلينكن، باستخدام بلاده كل الأدوات لردع وتفكيك الشبكات التي تزود طهران بالمواد والتكنولوجيا ذات الصلة بالطائرات المسيرة.

وكانت واشنطن فرضت في وقت سابق أمس الجمعة، عقوبات متعلقة بإيران تستهدف 4 أشخاص وكيانين اثنين بسبب صلات بالحرس الثوري.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم الجنرال سعيد أغاجاني، الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أمريكية أخرى، وكذلك الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى "يوسف أبوطالبي، ومحمد محمد إبراهيم زركر".

بينما الكيانات، هي شركة "كيميا بارت سيوان"، وشركة "اوج برواز ما دو نفر".

ووفقا للموقع الإلكتروني فإن تلك العقوبات هي جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن "العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تستهدف برنامجها للطائرات المسيرة التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط".