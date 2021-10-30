شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تفويض الخصم المباشر وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليه تفويض الخصم المباشر، وهو عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد فى إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقاً للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به.

ووفقا للقانون فإن البنك المركزى عبارة عن جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

والمركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له فى داخل البلاد وخارجها.