​​​التعليم تعلن 3 إجراءات مشددة بشأن المدارس الممتنعة عن تنفيذ إعفاءات المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية بضرورة تنفيذ الإعفاءات من المصروفات للفئات التي تم تحديدها وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة في جميع المدارس.

وبحسب الخطاب، شددت الوزارة على جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية:

1- تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بكافة أنواعها المدارس، وفقًا لما جاء بالمادتين الأولى والثانية.

2- تنفيذ الإعفاءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

3- موافاة الوزارة ببيانات المدارس التي تمتنع عن تنفيذ قرار الإعفاءات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة تجاه من يخالف تنفيذ هذه القرارات الخاصة بالإعفاء من المصروفات.

وحددت وزارة التربية والتعليم قائمة بحالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام 2021/2022 بين الطلاب، حيث قررت الوزارة إعفاء هذه الشرائح من المصروفات المدرسية:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3- الطلاب يتامى الأب.

4- أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5- أبناء المكفوفين وذوو الاحتياجات الخاصة.

6- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

7- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودو، ومصابو العمليات الحربية والإرهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.

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