بعد تحذيرات الأرصاد.. كفر الشيخ تستعد لمواجهة الطقس السئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، استعدادها الكامل لمواجهة موجة الطقس السئ التي تشهدها المناطق، والمحافظات الساحلية من بينهم محافظة كفر الشيخ، وذلك وفق ما صرحت به هيئة الأرصاد المصرية حول ذلك الشأن.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الشيخ، أرسل خطابًا رسميًا لجميع الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بشأن إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة سقوط أمطار، وأي تداعيات خاصة بحالة الطقس، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لمواجهة الطقس السئ.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يمتاز بالتقلبات الجوية والأجواء دائما غير مستقرة.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي، الجمعة، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدًا وبعد غد، بينما تشهد السواحل الشمالية ومحافظات البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية بمحافظتي الإسكندرية، ومطروح.