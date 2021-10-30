تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر السبت

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محمد الفلاح - السبت 30 أكتوبر 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي،بنك الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، من هذه البنوك، التجاري الدولي،كريدي أجريكول، القاهرة، قناة السويس، المشرق، والعربي الأفريقي، HSBC،بلوم مصر، عودة، المصري الخليجي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر .

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الخميس، على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر.

وقال البنك إن القرض يستهدف مساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كورونا.

وأوضح البنك الدولي في بيان: "لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية".

وتابع: "سيكون التمويل بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي، وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات".

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على القرض قائلة إنه يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتابعت: "يستهدف القرض دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية".

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند 18.14 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، ثابتا عند 21.51 جنيه للشراء، و 21.65 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، 51.83 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.