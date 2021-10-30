عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تستبعد السماح لطالبان بتمثيل أفغانستان بالأمم المتحدة

السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365

أكدت موسكو، الجمعة، أنها غير مستعدة للسماح لحركة طالبان بتمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة.



وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، إنه "ليس هناك عجلة لدى أي أحد للاعتراف بحركة طالبان على أنها الحاكمة لأفغانستان".

وأضاف أن "مسألة فرض الأمم المتحدة ودول عقوبات على زعماء طالبان يجب أن تناقش لكن ربما ليس على الفور".

وتابع نيبينزيا: "مسألة الاعتراف ستطرح عندما يتأكد المجتمع الدولي من أن الوعود والالتزامات التي أعلنتها السلطات سيتم الوفاء بها".

ويشير السفير الروسي بذلك لتعهدات من طالبان قطعتها منذ أطاحت الحركة بالحكومة المدعومة من الغرب في منتصف أغسطس/آب بما شمل احترام حقوق الإنسان خاصة حقوق النساء والفتيات ومكافحة الإرهاب والمخدرات.

وتنظر الأمم المتحدة في أمر طلبين متضاربين بشأن من يجب أن يمثل أفغانستان لديها.

فقد رشحت طالبان المتحدث باسمها، سهيل شاهين، ليكون سفيرا لأفغانستان في الأمم المتحدة، بينما يسعى غلام إسحق زاي الذي يمثل الحكومة التي أطاحت بها طالبان للبقاء في مقعد بلاده في المنظمة الدولية.

وقال نيبينزيا: "عندما تقدم أوراق اعتماد تقدمها نيابة عن رأس الدولة.. إذا تم تقديمها نيابة عن (رئيس) دولة لا يعترف به أحد، فعليكم أن تعرفوا نتيجة ذلك بأنفسكم".

ومن المقرر أن تنظر لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 9 دول أعضاء من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة في أمر الطلبين المتعارضين من أفغانستان الشهر المقبل ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام.