عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكين: سنستعمل كل الوسائل لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها

السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365

بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، لتكثف بذلك الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي، شدد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين، الجمعة، على أن بلاده ستستخدم كل أداة مناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة.



وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن أميركا تعمل لمنع وردع وتفكيك الشبكات التي تزود إيران بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية حيّدت كيانين و4 أفراد متورطين في أنشطة إيران للدرون المزعزعة للاستقرار.

وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، لافتة إلى أن الحرس الثوري زود حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في المنطقة، بحسب فرانس برس.

مزيد من الضغط

كما طالت هذه العقوبات سعيد أغاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وعبدالله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري الإيراني.

كذلك تم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وسيمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

أما الشركتان فهما كيميا بارت سيفا وأوجي برفاز مادو نفار.

يشار إلى أن هذه التطورات أتت متزامنة مع تصريحات لمسؤولين أميركيين أكدوا أن إدارة الرئيس بايدن تناقش هذه الأيام، فرض مزيد من العقوبات على طهران بينما يلتقي الرئيس حلفاءه الرئيسيين على هامش مجموعة العشرين، وذلك وفقاً لما نقلته مصادر رفيعة لشبكة CNN.

مفاوضات قريبة

وتأتي هذه العقوبات بعدما أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو، في نوفمبر لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتهدف هذه المحادثات خصوصاً إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نص عليها الاتفاق.