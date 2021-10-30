شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية.. تعرف على أهداف مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل مبادرة حياة كريمة شقا مهما وهو الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف إفادة حوالى 58 مليون مواطن بكافة مراحل المبادرة، وبناء عليه يُمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية:

1- تم تخصيص موازنة استثمارية للبرنامج تقدر بحوالى 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

2- يتم العمل من خلال 4 مستويات متكاملة من التدخلات وهى: توفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، تدخلات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة.

3- يشمل مستوى رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، تغطية القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، ومد شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء، رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات.

4- يشمل محور توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية، من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية وغيرها.

5- يشمل محور التنمية الاقتصادية، رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع فى المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين

6- هناك تدخلات تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة وتركز على الفئات الأولى بالرعاية كتوفير مساكن بديلة أو رفع كفاءة المساكن القائمة للأسر التى تعيش فى منازل غير لائقة.

7- يستهدف البرنامج تطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية".

8- يتم استهداف القرى من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل "175 مركز موزعة على 20 محافظة".

9- يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالى 1400 قرية موزعة على 51 مركز إدارى فى 20 محافظة.

10- لا يتضمن البرنامج المحافظات الحضرية الثلاث "القاهرة - بورسعيد – السويس".

11- لا يتضمن البرنامج المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة "شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر".

12- يتم استهداف المحافظات غير المدرجة في البرنامج، ببرامج تنموية موازية تراعى طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

13- ينفذ البرنامج تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء.

14- يشارك في تنفيذ البرنامج 4 مجموعات عمل أهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.