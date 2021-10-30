الإمارات تعلن دعمها للسعودية في طلب تنظيم معرض إكسبو 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- (د ب أ):

أعلنت الإمارات دعمها للسعودية في طلبها تنظيم معرض إكسبو 2030.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة "تقدمت المملكة العربية السعودية، بطلب استضافة (إكسبو2030)، ونعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال سبع سنوات من الإعداد لـ(إكسبو 2020) ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان (ولي عهد السعودية) في هذا المشروع.​