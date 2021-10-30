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الإمارات تعلن دعمها للسعودية في طلب تنظيم معرض إكسبو 2030

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محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- (د ب أ):
أعلنت الإمارات دعمها للسعودية في طلبها تنظيم معرض إكسبو 2030.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة "تقدمت المملكة العربية ، بطلب استضافة (إكسبو2030)، ونعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال سبع سنوات من الإعداد لـ(إكسبو 2020) ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، كل التوفيق لأخي (ولي عهد السعودية) في هذا المشروع.​

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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