الموشي يحصد مقعد رئيس نادي منتخب السويس ومحمدين ورضا تحت السن

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى منتخب السويس عن فوز أسامة الموشي بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، بحصوله على 1163 صوت، مقابل 1112 صوت للمرشح ميدو هلال رئيس النادي في الدورة المنقضية.

وأجريت انتخابات مجلس إدارة منتخب السويس تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار فرحان الغمري رئيس اللجنة، والتي قررت إضافة 500 صوت بإجراءات صحيحة للجمعية العمومية ليصل إجمالي الذين لهم حق التصويت 4500 عضو.

وفاز سامح مسعد بمقعد نائب رئيس النادي بعدد 997 صوت، وحصد محمود غريب مقعد أمين الصندوق بحصوله على 1136 صوتا.

وفاز بمقاعد فوق السن المرشحين أشرف أمين وحصل على 1376 صوتا، وأحمد عمر أدم وحصل على 1030 صوتا، والكابتن سعيد إيدو وحصل على 985 صوتا، ومعتز سليم وحصل على 939 صوتا، ومحمد حسن 906 صوتا.

اما مقعدي تحت السن فكانا من نصيب محمد اسماعيل محمدين إذ حصل على 1314 صوتا، وإسلام رضا والذي حصد 1254 صوتا. ​

وأجريت الانتخابات وسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية ارتفع بعد صلاة الجمعة، وتجاوزت نسبة المشاركة 50% ممن لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات وهم 4500 عضو بالنادي.