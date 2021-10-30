انتخابات سموحة.. خسارة فرج عامر وفوز وليد عرفات برئاسة النادي.. والغنيمي نائبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة، التي جرت أمس الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، على منافسه فرج عامر.

وحصد عمر خميس الغنيمي، مقعد نائب رئيس النادي، وعلى مقاعد الأعضاء فاز أحمد عجلان، رامي فتح الله، أشرف مختار، أحمد رجب وماهينور سامح. ​

وجرت الانتخابات في 100 لجنة للتصويت تحت إشراف قضائي بحضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضوًا.