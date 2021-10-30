محمد الفلاح - أمريكا وفرنسا.. اتفاق على مكافحة الإرهاب ومنع نووي إيران

السبت 30 أكتوبر 2021

أكدت واشنطن وباريس، الجمعة، اتفاقهما على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك بين البليدن، على "دعمهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي".

واتفق بايدن وماكرون، بحسب البيان، على "تكثيف التعاون بين واشنطن وباريس لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".

وجدد الجانبان دعمهما للإصلاحات الاقتصادية في لبنان، واتفقا على ضرورة ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأكد الزعيمان "أهمية مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا وضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر".

كما أكدا "دعمهما لسيادة واستقلال العراق، وضمان ألا يكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية".

وجدد الرئيسان "التزامهما بتحديث التحالف عبر الأطلسي في ضوء التوجهات العالمية".

وأضاف البيان أن "الرئيسين بايدن وماكرون أكدا العمل معا لتعزيز مبادئ الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشاره باعتبارها مقومات أساسية لترسيخ الأمن في أوروبا والمحيط الأطلسي".