شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد الخلاف البريطاني الفرنسي حول مصايد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هددت المملكة المتحدة بالرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بتعطيل التجارة، لتتصاعد التوترات بين الجانبين في صراع مرير بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.

وقال وزير بريطاني إن بلاده قد تأمر بتفتيش المزيد من السفن الفرنسية ردا على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية مع احتدام نزاع يتعلق بحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستدعى وزير الخارجية البريطاني سفير فرنسا في لندن للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس، أمس الجمعة.

وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «من الواضح أن الخيار دائما ما يكون متاحا لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم به على السفن الفرنسية واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا».

وأضاف: «هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن (الفرنسية). إنه شيء لا نريد الخوض فيه».

وقال مسؤولون فرنسيون إنه جرى مرافقة السفينة (كورنليس جيرت جان) إلى ميناء لو هافر الشمالي بعدما لم يقدم طاقمها ما يثبت أنه يحمل تصريحا بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية.

وقال يوستيس إن تركيز لندن ينصب في الوقت الحالي على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية ومع سفير فرنسا في لندن.

وتدفع فرنسا بأنه تم حرمان قواربها ظلما من الحصول على تصريح بالصيد في المياه البريطانية. وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل وقف تدفق التجارة عبر القنال الإنجليزي ورفع أسعار الطاقة لجزر القنال البريطانية، ما لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من التصاريح بحلول الثاني من نوفمبر المقبل.