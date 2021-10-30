شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الليبية تجتمع لإنهاء ملف المرتزقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا «يان كوبيش» اجتماعا، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، لوضع آلية وجدول زمني لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

من جهتها أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، انتهاء المدة الزمنية القانونية بشأن تقديم الاعتراضات على الأسماء الواردة في سجل الناخبين.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نشرت قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، في مراكز الانتخاب، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن، ودعت الناخبين للتأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعدادا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وأعلن مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي الترشح لرئاسة الدولة الليبية في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم. وأوضح أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار «بالعلم والعزم نبنيها»، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يقوم على ثلاثة محاور هي «استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد واستعادة الثقة، استعادة السيادة الوطنية».

وأوضح الدباشي أن برنامجه الانتخابي يتضمن إجراءات غير مسبوقة لمساعدة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق العدالة، وتنمية المناطق النائية. مؤكدا أن ليبيا تمر بظروف صعبة بسبب تصدر عديمي الخبرة والكفاءة للمشهد السياسي.

من جهة أخرى، تشهد العاصمة الليبية طرابلس استنفارا أمنيا بعد اقتحام منزل آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان مساء الخميس.

وقالت مصادر ليبية إن طرابلس شهدت تصعيدا عسكريا غير مسبوق بين مجموعات مسلحة في العاصمة، على إثر قيام مجموعة مسلحة تابعة للواء 444 قتال باقتحام منزل اللواء عبد الباسط مروان.

وأظهر شريط فيديو، قيام 4 مسلحين يرتدون أزياء عسكرية باقتحام منزل اللواء مروان بمنطقة سوق الجمعة.