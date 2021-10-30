اليوم.. نظر استئناف "متحرش محطة السادات" على حبسه 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، استئناف المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات على حُكم حبسه بتهمة التعرض لأثنئ وإتيان فعل فاضح علني.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس "متحرش محطة السادات" في واقعة التعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني بمحطة مترو السادات بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهام الأول، وستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الثاني.

يذكر أن النيابة العامة أتاحت منافذ متعددة للإبلاغ ومنها منفذًا رقميًا عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية ppo.gov.eg .