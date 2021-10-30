بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادي دكرنس بعد إعلان الفائزين في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام العدل بيبرس، والمستشار صلاح الدين عبدالعزيز حسن، نائب الرئيس، الفائز على مقاعد العضوية فوق السن وتحت السن، وذلك بعد حسم مقعد الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق بالتزكية، وإجراء الانتخابات على باقي المقاعد.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من عبدالله أحمد علي صالح، أحمد عبدالعظيم محمود البسيوني، وحمادة علي السيد علي، و محمد حسن محمد المنسي، ويسري سعد عبدالرحمن الجندي.

اما عن مقعد العضوية تحت سن 34 عامًا فاز كل من محمود رضا عبدالعزيز عبد الحميد، فوزي سمير عز الدين محمد.

وفاز بالتزكية بمنصب الرئيس المهندس الخضر إبراهيم، ومنصب نائب الرئيس تامر أحمد إسماعيل ومنصب أمين الصندوق محمد حمدي.