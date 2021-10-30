البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لديها مغادرة أراضي المملكة البحرينية خلال (48) ساعة القادمة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة. ‏

وأوضحت الوزارة بأن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.