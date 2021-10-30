شكرا لقرائتكم خبر عن حرق 100 مبنى عمدًا خلال القتال في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية الدولية اليوم الجمعة، إنه تم حرق ما لا يقل عن 100 مبنى عمدا خلال القتال في شمال ميانمار في بلدة صغيرة مهجورة إلى حد كبير.

وأوضحت منظمة الإغاثة الدولية اليوم الجمعة، أنه من بين تلك المباني مكتب للمنظمة، وأن الموظفين بالمكتب وعددهم 10 اضطروا إلى الفرار.

وفي ميانمار، استولى الجيش على السلطة في أول فبراير 2021، وأطاح بالحكومة التي كانت تقودها أونج سان سو تشي.

وفي أول أغسطس الماضي، عينت "حكومة انتقالية"؛ ومن غير المقرر إجراء الانتخابات حتى أغسطس .2023

وفي الوقت ذاته، فإن هناك مقاومة مسلحة للحكم العسكري، لا سيما في المناطق النائية التي توجد فيها أقليات إثنية. وكثف الجيش هجومه في المنطقة النائية من ولاية تشين المتاخمة للهند، بحسب منظمة إنقاذ الأطفال.