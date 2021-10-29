شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات المملكة.. رئيس الوزراء اللبناني يطلب من «قرداحي» هذا الأمر بشكل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، اتصالاً بوزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي وطلب منه “تقدير المصلحة الوطنية” واتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بعد قرارات المملكة الأخيرة التي تضمنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقال “ميقاتي” لـ”قرداحي” في اتصاله: “اتخذ ما يلزم لإصلاح علاقات لبنان العربية”.

من جانبه، علق وزير الخارجية اللبناني على قرارات المملكة، قائلاً: “إنه سيشكل خلية مهمتها رأب الصدع مع المملكة ودول الخليج”.